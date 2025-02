Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-02-2025 ore 09:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono difficoltà Flaminia penalizzata da un grave incidente incidente che sta provocando incolonnamenti tra Riano al bivio di Sacrofano e prima porta in direzione della capitale sul Raccordo Anulare code a tratti in regione interna a partire dal bivio con la Roma Firenze fino all'uscita per la Tiburtina altre cose dalla Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code a partire dall'uscita Casalotti Boccea fino allo svincolo per La via Aurelia è ancora dal bivio con la Roma Fiumicino alla Pontina sempre in esterna code dalla rustica alla Nomentana in direzione quindi varia code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e sulla roma-fiumicino rispettivamente da Settecamini alla tangenziale est ed a Parco de' Medici alla zona dell'EUR sulla via Appia code sempre perintenso da fino alle Capannelle questa mattina intorno alle 9:30 cerimonia l'altare della patria prevista interruzioni per ile bevi stop o deviazioni per il trasporto pubblico il tutto Dovrebbe concludersi entro le 10:45 A proposito di trasporto pubblico è stato ripristinato il servizio tranviario sulle linee 5 termini Centocelle E14 termini quarti e tornano i tram anche sulla linea 19 tram Piazza dei Gerani Centocelle Valle Giulia tra Valle Giulia viale Giulio Cesare il servizio e invece effettuato dalla linea bus 19 nab