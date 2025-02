Internews24.com - Prandelli dubbioso: «C’è qualcosa che non mi sta convincendo nell’Inter! Forse ci vorrebbe…»

di Redazione: «C’èche non mi staci vorrebbe.» Le parole del tecnicoIntervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai, Cesare, ha parlato cosi in vista della sfida di stasera tra Inter e Fiorentina:LE PAROLE- «L’Inter vista a Firenze non la vedevamo da mesi, ma abbiamo visto una Fiorentina capace. L’allenatore ha presidiato la propria metà campo e quando avevano palla verticalizzavano velocemente. Il calcio è bello anche così, non per forza devi avere la personalità e dimostrare di poter costruire sempre. E’ stata una Fiorentina straordinaria, anche se magari costretta dalle assenze. Vedremo un’Inter, ovviamente, diversa. Ma c’èche non mi sta. Non so se è una squadra che ha già dato tutto eci vorrebbedi nuovo»QUOTE INTER FIORENTINA- A pochi giorni dallo scivolone di Firenze, il calendario della Serie A rimette la Fiorentina sul cammino dell’Inter.