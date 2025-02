Ilveggente.it - Doping Sinner, decisione presa: il dado è tratto

Leggi su Ilveggente.it

, annuncio ufficiale: parla la Wada.Le date del 16 e del 17 aprile segneranno inevitabilmente una svolta nella vita e nella carriera di Jannik. Saranno quelli i giorni in cui l’attuale numero 1 del tennis mondiale dovrà comparire davanti al Tas di Losanna e scoprire, dopo un calvario durato un anno, cosa ne sarà di lui. In che modo il fatto che tracce infinitesimali di Clostebol siano state rinvenute nel suo organismo inciderà, eventualmente, sul suo futuro.: il(AnsaFoto) – Ilveggente.itSembra ormai assodato che il problema non sia tanto la sostanza dopante in sé, il cui quantitativo, appunto, era talmente basso da lasciare presupporre che l’azzurro non l’abbia assunto per avere una marcia in più. Il problema, semmai, è a monte.