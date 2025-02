Lanazione.it - Il megacantiere della tramvia. Lavori lampo in viale Giannotti, ma è caos parcheggi

Firenze, 8 febbraio 2025 – Arrivano i camion in. Terminate le opere preliminari di smontaggio e demolizione di cordoli, fermate e banchine, nella notte di oggi 8 febbraio è stata allestita la cantierizzazioneper Bagno a Ripoli al centro del. Il tratto interessato è quello tra via Caponsacchi e via Traversari. I mezzi hanno raggiunto la zona e cominciato l’opera di preparazione del cantiere.a tempo di record, visto che in circa due ore l’intervento era già stato realizzato. Da un lato soddisfatto questo ha soddisfatto i cittadini, sorpresi nel vedere la rapidità con la quale è stato tirato su il cantiere dai circa 60 operai presenti, ma dall’altro ha creato un evidente problema di. Nell’attesa che vengano realizzate due nuove aree, una diurna e una notturna, le persone si sono lasciate andare alla sosta selvaggia, occupando ilai margini del cantiere.