Ginnastica artistica Serie A1 | a Montichiari festeggiano Libertas Vercelli e Gymnastic Romagna Team

Al PalaGeorge disi è ufficialmente aperta la stagione 2025 dellamaschile e femminile. Con la prima tappa del Campionato Nazionale diA1 è iniziata la rincorsa verso il Tricolore, che nel 2024 è andato alla Virtus Pasqualetti al maschile e allaCivitavecchia al femminile. In un palazzetto tutto esaurito nonostante l’assenza delle Fate di Parigi, c’è stata occasione di vedere dal vivo tante promesse della nostra, pronte a diventare protagoniste in questo nuovo quadriennio olimpico.KAYLIA NEMOUR (US Renato Serra) UB duringA Artistics,s in, Italy, February 08 2025Perotti trascina laUna di queste è senza dubbio la vice campionessa europea junior 2024, Giulia Perotti, che ha guidato alla vittoria lacon il complessivo di 159.