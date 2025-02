Calciomercato.it - Caso Vlahovic, Thiago Motta smorza la polemica: “Ci ha aiutato e ci aiuterà”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole dell’allenatore della Juventus al termine della vittoria contro il Como placano le voci attorno all’attaccante serboLa Juventus supera il Como al Sinigaglia con Randal Kolo Muani grande protagonista. L’attaccante francese è decisivo con la sua doppietta che permette adi conquistare la seconda vittoria consecutiva.Como-Juventus,soddisfatto per la vittoria (LaPresse) – Calciomercato.itAi microfoni di ‘DAZN’ il tecnico bianconero ha parlato della vittoria ottenuta e anche di Dusan, che non ha disputato neppure un minuto di gioco. “Una gara vinta in maniera bellissima, perché abbiamo giocato contro un squadra che gioca bene al calcio e noi abbiamo gestito bene i momenti della gara, tranne quel gol preso prima di andare nello spogliatoio. In tutto il resto, abbiamo gestito bene i momenti”.