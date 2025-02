Fanpage.it - Ferrari si schianta in Tangenziale a Modena: curiosi si fermano a guardare, traffico in tilt

Leggi su Fanpage.it

L'incidente venerdì mattina, 7 febbraio, in prossimità dell’uscita 3 in direzione Milano: laha sbandato per una cinquantina di metri, finendo poi contro i guard rail. Ingenti i danni. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.