acf arezzo tessera la calciatrice maria vlassopoulou

ARezzo, 15 luglio 2025 – ACF Arezzo comunica di aver tesserato la calciatrice Maria Vlassopoulou che ha firmato con la formazione amaranto fino al 2026. Centrocampista greca classe 2001, Vlassopoulou ha militato nella massima serie del campionato ellenico prima di trasferirsi in Italia nel 2022. Nel nostro Paese ha maturato esperienza in Serie C indossando le maglie di Matera Città Sassi Women e Crotone, mentre la scorsa stagione ha giocato con il Real Meda, collezionando 27 presenze e realizzando 11 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

