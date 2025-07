Ma che hai fatto in faccia? Battiti Live Fedez ‘strano’ e Ilary Blasi non resiste

Una nuova serata all’insegna della musica e dell’ironia ha tenuto incollati milioni di spettatori davanti a Canale 5. Lunedì 14 luglio è andata in onda la seconda puntata dell’edizione 2025 di “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale che ormai da anni porta in televisione le hit piĂą ascoltate dell’estate, mescolando artisti affermati, nuovi volti e location mozzafiato. A guidare la serata dalla piazza affacciata sul mare di Molfetta sono stati Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, con il loro consueto stile scanzonato e ritmi serrati. L’appuntamento ha regalato un vero e proprio carosello musicale, alternando il palco centrale con collegamenti “on the road” da Trani e Giovinazzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: battiti - ilary - blasi - fatto

Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?” - Fedez non sembra entusiasta di ritrovarsi sul palco del Cornetto Battiti Live. Nelle prime due puntate del grande concerto itinerante ha dato questa impressione.

Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti per fare spazio a Ilary Blasi: “Sono ferita, ancora mi commuovo” - Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua uscita da Battiti Live, programma musicale il cui testimone è passato a Ilary Blasi.

Ilary Blasi e Alvin insieme per Battiti Live 2025 - La conduttrice romana si prepara a un'estate all'insegna della musica e del divertimento. Leggi tutto Ilary Blasi torna alla conduzione di Battiti Live con Alvin su Donne Magazine.

Parte col botto la nuova edizione di Cornetto Battiti Live su Canale 5. La prima puntata del festival musicale dell’estate italiana, registrato nelle scorse settimane a Molfetta e condotto da Ilary Blasi e Alvin con Nicolò Devitiis, è andata in onda ieri e ha fatto regis Vai su Facebook

APPUNTAMENTO CON “CORNETTO BATTITI LIVE” IL FESTIVAL MUSICALE PIÙ AMATO DELL’ESTATE ITALIANA CONDUCONO ILARY BLASI E ALVIN CON NICOLÒ DE DEVITIIS TRA GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA: THE KOLORS, ANNALISA, Vai su X

Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?”; Ilary Blasi conduce Battiti Live, il ritmo dell’estate passa da qui; Ascolti tv ieri (7 luglio): Ilary Blasi schiaccia Alberto Angela, Amadeus non svolta, Paperissima vola.

Battiti Live, Ilary Blasi spiazza Fedez: "Ma che hai fatto al naso?". Lui risponde così - A proposito di Fedez, a un certo punto il rapper e la conduttrice sono stati i protagonisti di un curioso botta e risposta. Segnala today.it

Battiti Live: Ilary chiede a Fedez cosa ha al naso, la sua risposta - Durante la seconda puntata di “Battiti Live”, andata in onda ieri sera su Canale 5, si è assistito a un momento particolare ... ilsipontino.net scrive