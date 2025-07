Gerry Scotti l’attacco ad Affari Tuoi durante il debutto de La Ruota della Fortuna

Dopo l'affondo su Affari Tuoi, non è passato inosservato un commento di Gerry Scotti durante la prima puntata de La Ruota della Fortuna, programma cult tornato in onda il 14 luglio. Un riferimento nemmeno poi troppo velato, considerando che molti hanno subito associato la frase al gioco dei pacchi, condotto da Stefano De Martino. Gerry Scotti, debuto stellare con La Ruota della Fortuna: la frecciata ad Affari Tuoi. Il debutto di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna è stato a dir poco stellare, seguito da 3.643.000 telespettatori, con il 21.9% di share, battendo Rai1 e TecheTeche Top Ten. Ma deve ancora scendere in campo l'avversario più temibile per lo Zio Gerry, ovvero Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - La nota azienda Mediaset ha reso nota una decisione importante: il prolungamento del legame professionale con Gerry Scotti.

Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive - Il conduttore iconico di Mediaset abbandona la giuria di Tu Si Que Vales per nuovi progetti. Leggi tutto Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales: novità in arrivo per Mediaset su Donne Magazine.

Tv, Caduta Libera torna domani per il 10o anno: l’annuncio di Gerry Scotti - Domani su Canale 5 torna Caduta Libera con i suoi concorrenti, il suo campione, le sue botole ed un nuovo avvincente gioco finale

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti velenoso verso Affari Tuoi: "Non siamo qui a regalare soldi" - Il ritorno della Ruota della Fortuna segna anche l'inizio di una sfida, per ora indiretta con Affari Tuoi e Gerry punta il dito sul meccanismo del programma rivale. Lo riporta msn.com

Gerry Scotti contro Affari Tuoi e De Martino: “Qui non regaliamo soldi”/ È caos dopo la frecciata a Rai - Una frase che secondo molti sarebbe riferita ad Affari Tuoi, programma rivale targato Rai. Riporta ilsussidiario.net