Mercato Juve che affronto per Vlahovi? | si chiude a costo zero tifosi infuriati

La storia d’amore tra la Juventus e Vlahovi? è giunta ormai ai titoli di coda. E potrebbe finire davvero nel peggiore dei modi. In casa Juventus è ancora tempo di vacanze per i giocatori, dato che il 24 luglio è previsto il raduno alla Continassa. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando senza sosta sia sul fronte entrate, ma soprattutto sulle uscite. A complicare il mercato ci ha pensato Dusan Vlahovi?, ormai fuori dai piani bianconeri e su cui ci sarebbe un club di Serie A. Il Milan sogna Vlahovi?. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi sul serbo, voluto da Max Allegri dato che lo ha giĂ allenato durante l’esperienza torinese. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Juve, che affronto per Vlahovi? : si chiude a costo zero, tifosi infuriati

In questa notizia si parla di: vlahovi? - mercato - juve - affronto

?LIVE UNICA SPORT? 7 LUGLIO 2025 ? Mercato: Pieraccini manca solo l’ufficialità . Il Catania al lavoro per mettere a segno 3 colpi nei prossimi giorni.... Vai su Facebook

Mercato Juve, che affronto per Vlahovic : si chiude a costo zero, tifosi infuriati; Juve e Vlahovic, adesso è gelo: il futuro è un'incognita. E l'Arsenal...; Juventus, chance per Kolo Muani con Vlahovic ma il futuro di entrambi può essere lontano da Torino.

Vlahovic, Calhanoglu e Osimhen: i casi che rischiano di bloccare il mercato di Juve, Inter e Napoli: gli scenari - Il mercato di Juve, Inter e Napoli dipende dal futuro di Vlahovic, Calhanoglu e Osimhen, che stanno complicando le loro strategie: gli ultimi sviluppi. Lo riporta sport.virgilio.it

Vlahovic al Milan, il piano di Tare per sfilarlo alla Juve e rinforzare l’attacco di Allegri - Tare ha un piano per sfilare Dusan Vlahovic alla Juve e portarlo al Milan: la situazione è piuttosto intricata e non sarà semplice arrivare ad un lieto ... Segnala fanpage.it