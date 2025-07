Un nuovo appuntamento con “Politicamente Scorretto” di Domenico Nardo, il programma di approfondimento su temi sociali, politici e culturali, è in programma mercoledì 16 luglio 2025, in diretta dalle ore 14:30 alle 15:30 su Radio Onda Verde 98 Mhz, in video sulla pagina Facebook ufficiale e tramite app. La puntata sarĂ interamente dedicata a un importante progetto di sanitĂ pubblica: la nascita dell’Ambulatorio solidale di Briatico, una struttura destinata a offrire assistenza medica, anche specialistica, alle fasce piĂą fragili della popolazione. Ospiti in studio il dott. Lidio Vallone, sindaco di Briatico, l’ avv. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Briatico, nasce l’Ambulatorio solidale: se ne parla a “Politicamente Scorretto” su Radio Onda Verde