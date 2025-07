giani la mossa vincente del cavallo

Firenze, 15 luglio 2025 – Alla fine ha comunque vinto lui, anche se da bravo ex socialista non ha rotto ma si è allineato alla segreteria Pd a guida Elly Schlein e si è ‘affidato al partito’ in tutto. Tempi e modi, promettendo ‘mai più fughe in avanti’. Eugenio Giani è stato praticamente confermato candidato, guai però a dirlo. Sarà suo il nome che il partito porterà in coalizione ma si può al massimo sussurrare nelle segrete stanze del Nazareno, tanto per farlo tribolare un altro po’ e salvare faccia e alleanze. Il mantra è: partito unito, dopo una settimana che in segreteria dem definiscono di ‘ordinaria follia’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

