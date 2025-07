Tor Vergata Matteo Salvini | Non ci sono ponti buoni e ponti cattivi | VIDEO

L'auspicio del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è che la collaborazione istituzionale possa esserci presto in tutto il Paese, da Nord a Sud. “È giusto che la politica si divida sui grandi temi, ma solo in Italia si litiga sui ponti, sui viadotti e sulle gallerie. I ponti uniscono. Unisce il ponte di Tor Vergata, unirà il ponte sullo Stretto di Messina. Non ci sono ponti buoni e ponti cattivi. Non ci sono ponti europeisti e ponti sovranisti”, ha scandito il leader della Lega all'inaugurazione dello svincolo della A1 a Tor Vergata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tor Vergata, Matteo Salvini: "Non ci sono ponti buoni e ponti cattivi" | VIDEO

