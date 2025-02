Liberoquotidiano.it - "È arrivato anche il tifo ignorante, quello vero": il prezzo da pagare per Jannik Sinner

Lorenzo Sonego è tra i tennisti italiani più interessanti del momento. Certo, non sarà forte come. Ma ha già dimostrato di saper gareggiarecontro i migliori. Come la promesso verdeoro Joao Fonseca, eliminato in quattro set agli Australian Open. Il piemontese sa il fatto suo e può contare sui preziosi consigli del coach Fabio Colangelo. Classe 1981, l'ex direttore tecnico della scuola tennis al Circolo della Stampa Sporting di Torino, ha parlato del suo assistito in un'intervista rilasciata a Fanpage. Il coach si è detto entusiasta che il tennis sia diventato uno sport sempre più seguito dagli italiani. Ma ciò ha comportatotante critiche dagli haters. "È partitoil, manelsenso della parola, di gente che non sa e non conosce - ha spiegato -.