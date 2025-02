Lanotiziagiornale.it - Smonta la propaganda sul nucleare: il dirigente del Cnr finisce nel mirino di Forza Italia

Con un ragionamento che non fa una piega uno studioso del Cnrladel governo sul. “Scarseggiano insiti, soldi, tempo e le tecnologie indicate dal governo non ci sono”, nei piani “si dice che vogliamo abbassare le bollette ma siccome le tecnologie che vogliamo fare innon ci sono, non si conosce il costo, è solo una promessa”. Nicola Armaroli,di ricerca Cnr, lo dice in audizione alle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, provocando l’ira di.Un discorso che non fa una piega“L’affermazione che le rinnovabili da sole non bastano oggi è vera, ma è destinata a cambiare con le nuove tecnologie. Il rischio, con il, è ritrovarsi in mano un oggetto molto costoso e superato”, argomenta ildi ricerca del Cnr.