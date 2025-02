Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2 è un “trionfo”: ha superato 1 milione di copie vendute in 24 ore

2 ha avuto un lancio straordinario, vendendo oltre undiin circa un giorno. Warhorse Studios ha condiviso la notizia con entusiasmo sui social media, cogliendo inoltre l’occasione per ringraziare i giocatori per aver reso il gioco un vero.Questo risultato straordinario conferma l’enorme attesa e il forte impatto che il titolo ha avuto sin dal suo annuncio. Leggiamo qui di seguito quanto affermato dal team di sviluppo:Oltre undi voi ha fatto il suo ingresso nel nostro mondo. Siamo più che grati per il vostro supporto: grazie per aver reso2 un!Ricordiamo inoltre che Il gioco è stato accolto con recensioni entusiastiche, con la stragrande maggioranza delle valutazioni che hanno lodato la fedeltà storica, la profondità emotiva e la qualità della narrazione.