Intesa Sanpaolo da record nel 2024 | l’utile è di 87 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo da record nel 2024: l'utile è di 8,7 miliardi di euro

ha chiuso ilcon un risultato fuori dalle aspettative.netto è di 8,7di, con una crescita del 12,2 per cento rispetto ai 7,7del 2023. Il dato ha superato le previsioni della banca (oltre 8,5) e quelle degli analisti (circa 8,6). Per il 2025, il Gruppo prevede un’ulteriore crescita delnetto, puntando a superare i 9di. Intanto, verrà proposto un ritorno per gli azionisti pari a 6,1in dividendi e un buyback da 2di, con avvio previsto a giugno 2025, previa autorizzazione della Bce.La performance deldiNelha registrato una crescita dei proventi operativi netti del 7,5 per cento rispetto al 2023, con un aumento del 6,9 per cento degli interessi netti, del 9,4 per cento delle commissioni e del 4,1 per cento del risultato dell’attività assicurativa.