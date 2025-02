Lanazione.it - Il Comune di Castiglion Fiorentino aderisce alla “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”

Arezzo, 1 febbraio 2025 – Ildi, con delibera votata all’unanimità dal Consiglio Comunale,in data 1° febbraio 2025e deinel”, proposta dal Presidente dell’Associazionedi Guerra APS (ANVCG) e dal Presidente ANCI. La “e deinel” è stata istituita nel 2017 ed ha come obiettivo quello di conservare la memoriadi tutte lee di tuttiche ci sono stati e che sono ancora in corso in tutto il. L’obiettivo è quello di promuovere, secondo i principi dell’Art.11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. Per l’occasione, oggi sabato 1° febbraio, a lato dell’ingresso del Palazzo Comunale è stato affisso uno striscione con scritto “Stop alle bombe sui”, mentre la sera la fontana dei giardini pubblici di Piazza Matteotti si illuminerà di blu.