Valetin Gomez all’Udinese dall’Argentina un rinforzo di spessore | cifre e dettagli dell’operazione

Valentinsarà un nuovo calciatore dell’Udinese. L’arrivoè diper i friulani:Valentinper l’Udinese (LaPresse) – Calciomercato.itManca solamente l’ufficialità, ma Valentinsarà un nuovo giocatore dell’Udinese. I friulani stanno per chiudere un colpo di mercato passato sotto traccia, ma che potrebbe risultare molto importante nella seconda metà del campionato per la squadra allenata da Runjaic. Undal nome meno blasonato, ma che rappresenta un profilo di rilievo, specialmente in Argentina.Proprio dal sud America arriva il classe 2003 con passaporto anche spagnolo. Mancino, è cresciuto nel Velez, prima di approdare in prima squadra nel 2022. Nello stesso anno ha ottenuto anche la chiamata della nazionale Under20, nella quale conta 10 presenze totali.