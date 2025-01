Liberoquotidiano.it - "Vabbè... e sti caz***!": Adriano Panatta, la clamorosa gaffe su Roger Federer

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una sorta di Frankenstein, un tennista perfetto che incorpora tutte le qualità migliori dei più forti giocatori della storia.si è reso protagonista di un'intervista social sui generis: tra il comico e il serio. L'ex leggenda del tennis italiano ha provato a immaginare cosa rubare ai più forti della storia. A cominciare dal servizio, caratteristica peculiare del gigante statunitense John Isner. Poi è stata la volta del dritto. Su questo,ha stupito tutti. Per lui il migliore è stato l'argentino Juan Martin Del Potro, che si è ritirato solo lo scorso dicembre. Sul rovescio, invece, ha optato per un mito: Jimmy Connors. Così come per la volee, con John McEnroe: "Nessuno la sa più fare". Infine, le ultime due caselle: fisico e mentalità. La prima - di diritto - è da assegnare a Rafa Nadal.