Ufficio passaporti, la Questura: "Apertura straordinaria per le partenze urgenti"

sabato 8 febbraio, dalle 8.30 alle 13.30, per l’delladi Bergamo. Una scelta per rispondere alle molte richieste dei cittadini. Così laha programmato un’dell’per l’accettazione delle istanze di rilascio passaporto di coloro che hanno un viaggio (documentabile per il quale sia necessario essere in possesso di tale documento di viaggio) programmato con partenza entro il 30 aprile 2025.Potranno presentare la richiesta, per ottenere un nuovo passaporto, nel limite dei posti disponibili, prenotando un appuntamento tramite l’Agendaon-line – sezione “appuntamenti per motivi prioritari”.L’Agenda sarà aperta per le prenotazioni a partire da sabato primo febbraio alle 14.All’atto della presentazione dell’istanza è necessario produrre copia cartacea della documentazione attestante l’urgenza, pena la mancata accettazione.