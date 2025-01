Ilfattoquotidiano.it - Travolto da una rotoballa di fieno: muore operaio agricolo di 27 anni nel Mantovano

Undi 27ha perso la vita a Marcaria, in provincia di Mantova, dopo essere statoda unadinell’area dell’azienda per cui lavorava. I soccorritori del 118 arrivati sul luogo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 27enne. È intervenuto anche il personale dell’Ats per verificare le cause della tragedia.Notizia in aggiornamentoL'articoloda unadidi 27nelproviene da Il Fatto Quotidiano.