Tonon si apre in tv | depressione lacrime e il lavoro in un ristorante

Dopo una lunga assenza dalla televisione, ieri pomeriggio Raffaelloè tornato in Rai da una sua amica, Caterina Balivo. L’opinionista a La Volta Buona ha parlato del suo nuovoin un, ma anche di un tema molto delicato, quello della, con cui combatte da diversi anni.(che è stato contattato per L’Isola dei Famosi) si è poi commosso parlando del grande amore per sua madre: “Quando non ci sarà più mi mancherà il fatto che lei è l’unica persona che risponde al terzo squillo e a qualsiasi ora, l’unica“.“Sto bene, ho fatto una scelta personale di abbandonare Milano e trasferirmi in una piccola città dell’Emilia Romagna, Cattolica. Nella vita, proprio perché ho molti rapporti in questo paese, ho conosciuto degli amici che hanno una cantina. Per ridere una sera a cena ho detto ‘se avete bisogno vi verrò a dare una mano una sera’.