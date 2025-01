Terzotemponapoli.com - Tina: Comuzzo al Napoli per 30 milioni

Buongiorno a rischio convocazione contro la RomaIlsi prepara alla sfida di sabato pomeriggio contro la Roma, ma con un’incognita: Alessandro Buongiorno potrebbe non essere convocato. Secondo il giornalista Pasquale, la decisione verrà presa solo all’ultimo, ma è certo che il difensore non scenderà in campo.sull’Affare: trattativa in corso con la FiorenLa serata potrebbe essere decisiva per l’arrivo di. Ilsta cercando un’intesa con la Fioren, ma difficilmente pagherà i 40richiesti. L’offerta più probabile è di 30di euro più bonus, con una formula di prestito biennale e obbligo di riscatto. Anche i viola si muovono sul mercato: in caso di cessione di, punterebbero su Ghilardi del Verona, giocatore apprezzato da Antonio Conte.