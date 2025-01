Movieplayer.it - The Odyssey: Elliot Page e John Leguizamo si uniscono al cast di Christopher Nolan

Nuovi volti in arrivo neldell'Odissea di, che secondo quanto annunciato tornerà a dirigere anche una vecchia conoscenza di Inception. Ildi Thecontinua ad ampliarsi. Secondo l'insider Jeff Snider le nuove aggiunte sarebbero, che ha collaborato conin precedenza per Inception, e. Al momento non è chiaro quali saranno i loro ruoli visto che il progetto è avvolto nel mistero. Quel che è certo è che ildell'Odisseaiana è sempre più travolgente dopo che è stata annunciata la presenza di Matt Damon, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal e, di recente, Benny Safdie. Che cosa sappiamo finora "Il prossimo film di, .