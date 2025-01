Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, sono undici i posti messi a disposizione dai Comuni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

otto idelche mette ail Comune di Porto Sant’Elpidio per giovani dai 18 ai 29 anni, mentre al Comune di Sant’Elpidio a Mare didisponibili ce ne3. Nella località costiera il progetto è stato chiamato ‘Di tutti i colori’ e offre l’opportunità di prestare servizi come affiancamento scolastico, animazione, sostegno a minori a rischio. I volontari saranno impegnati nelle classi, con alunni con maggiori difficoltà di integrazione sociale o in condizioni di povertà educativa.previsti 3alla primaria Rodari, 2 alla primaria Pennesi, 1 alla primaria Collodi, 1 alla primaria De Amicis, 1 alla media Marconi. Nel caso di Sant’Elpidio a Mare, i progettidue: ‘Di tutti i colori’ con 2disponibili presso il Centro di Aggregazione Giovanile Wonder e ‘Tu si che vali’ per 1 posto presso gli uffici comunali dei servizi sociali.