Minorenne partorisce in casa | feto trovato morto in un secchio

Milano, 31 ottobre 2025- A 16 anniin. La vicina, allertata dalle grida, chiama il 118, ma i sanitari al loro arrivo trovano ilsenza vita in unsul balcone. E' successo la scorsa notte a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.In– a quanto si apprende – erano presenti solo la ragazzina e la madre. Sull'episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Monza. Il pm ha disposto l'autopsia sul, per capire se fosse giàal momento del parto. ( Fonte: Adnkronos)