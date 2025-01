Movieplayer.it - Il Mostro: primo agghiacciante trailer della miniserie Netflix di Stefano Sollima sul serial killer di Firenze

Leggi su Movieplayer.it

composta da quattro episodi, la cronaca dei delitti deldiarriverà suin autunnoha diffuso in streaming ilteaserde Il, la nuovadi, che racconta di una serie di omicidi a sfondo sessuale avvenuti fuoritra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '80., noto per il successo televisivo Gomorra e per i film Soldado e Suburra, ha trascorso più di un anno a fare ricerche sul caso ancora irrisolto de Il, il soprannome dato al presuntoche ha commesso otto doppi omicidi, predando coppie parcheggiate in auto in luoghi appartati intorno a. Il