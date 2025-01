Dilei.it - I 60 anni di Stephanie di Monaco

Leggi su Dilei.it

Nata il primo febbraio 1965 nel Palazzo dei Principi diMarie Elisabeth Grimaldi è la figlia più giovane del Principe Ranieri III e della Principessa ed ex attrice di Hollywood Grace Kelly; ed è la sorella minore di Carolina e di Alberto II.Una vita vissuta al massimo o tante vite in una: cantante, designer, modella e imprenditrice. Ripercorrendo la vita disembra di raccontare il vissuto di una rockstar e non quello di una Principessa. I suoi primi quarant’li ha vissuti in modo non convenzionale per il suo rango natale.Un’infanzia sotto i riflettoriFin dalla nascita,è al centro dell’attenzione mediatica, non solo in quanto figlia di una delle coppie reali più celebri, ma anche per la sua personalità vivace e indipendente.Essendo la bambina più coccolata della famiglia, ha un’infanzia più rilassata rispetto alla sorella Carolina, nata nel 1957, e al fratello Alberto, venuto al mondo l’anno successivo.