Guerra in Ucraina, débâcle delle truppe di Kim: il contingente di 11mila uomini è stato dimezzato dal fuoco ucraino, costringendo i soldati nordcoreani a ritirarsi dal fronte

Dovevano supportare ledi Vladimir Putin nella liberazione della regione di Kursk, in Russia, imprimendo una svolta allain. Eppure, da due settimane, non vi è più traccia deiinviati da Kim Jong-un. Un’assenza dalche non è passata inosservata ai servizi di intelligence ucraini e statunitensi. Secondo quanto riportato dal New York Times, ledi Pyongyang si sarebbero ritirate a causaingenti perdite subite.Un risultato imbarazzante per il regime di Kim Jong-un, che in meno di tre mesi ha visto dimezzare il proprio. A novembre, infatti, si contavano circasul suolo russo, mentre ora più della metà sarebbe caduta in combattimento. Eppure, quando emerse la notizia del coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto, l’amministrazione di Volodymyr Zelensky e gli alleati occidentali si dissero allarmati da un dispiegamento tanto imponente.