Duecento piante fanno respirare il Parco Increa

Il Comune di Brugherio e l’associazione Rete Clima a novembre 2024 hanno siglato un protocollo d’intesa per realizzare interventi di forestazione urbana e azioni forestali partecipate, nell’ambito della Campagna Foresta Italia. L’associazione a scopo sociale ha messo a dimora a sue spese 200, di cui si occuperà da qui a tre anni, su una superficie di 90 metri quadrati nel, devastato degli eventi meteo nel 2023. Rete Clima ha piantumato 20 Fragola Alnus, 10 gelsi bianchi, 30 prugni, 10 prunus cerasifea (più noti come amolo), 20 evonimo europeo, 20 meli, 10 prunus padus, 20 ligustri, 10 pini marittimi, 20 sanguinelle e 30di rosa canina. "E’ sicuramente un intervento di grande rilievo - ha fatto notare il sindaco Roberto Assi - attuato nele quindi in un ambiente naturale, diverso dagli interventi sul verde come arredo urbano che stiamo realizzando nelle altre zone della città".