Cristina D'Avena con la sigla "Occhi di FantaSanremo" ci riporta indietro nel tempo

di Gatto? No,di: manca pochissimo al Festival di Sanremo, in scena dall’11 al 15 febbraio 2025. Di pari passo con il Festival, da ormai un paio di anni l’hype c’è per il. Che quest’anno ha unache cinel, ci fa tornare bambini, ma in salsa sanremese: a cantarla è, ladel2025ci ha preso per mano sin dall’infanzia, quando, consognanti, guardavamo i nostri cartoni animati preferiti, non prima di aver cantato le sigle iconiche. Ed è probabilmente per questo che per il2025, lanon è stata scelta a caso, ma è stata affidata proprio a lei, la Queen delle sigle. Così,di Gatto è stata rivista in chiave Festival, ribattezzatadi, prodotta e riarrangiata da Enrico Melozzi.