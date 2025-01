Cremona 15enne travolta dal bus mentre va a scuola | morta sul colpo

Leggi su Open.online

«Abbiamo sentito un rumore forte e sordo. Come fosse un botto». Sono circa le 7.40 di mattina di oggi, venerdì 31 gennaio, l’autobus è pieno di studenti che si stanno recando ae sta viaggiando da piazza Libertà verso via Dante, a. Poi l’impatto con una ragazzina, in prossimità di un semaforo per l’attraversamento pedonale. La, che frequentava il secondo anno del liceo di scienze sociali Sofonisba Anguissola, èsul. L’autista sotto choc e i dubbi degli inquirentiIl conducente dell’autobus, di 55 anni, è sotto choc. Sul posto – dove da poco la famiglia della ragazza è giunta – ci sono ancora le forze dell’ordine, che stanno ultimando il sopralluogo tentando di chiarire la dinamica e stanno raccogliendo le testimonianze dei ragazzi che si trovavano a bordo del mezzo.