Carannante | Spero che il Napoli vincerà lo Scudetto

Antonio, ex calciatore del, è intervenuto a Stile Tv durante la trasmissione “Salite sulla giostra”. Queste le sue parole:“Oggi i terzini attaccano mentre quando io giocavo e attaccavo mi tenevano al guinzaglio perché i terzini non giocavano così! Nessuno è riuscito a giocare a 16 anni come me, speriamo che non mi buttano giù questo record perché ci tengo!!!che illo. Devo dire che questa squadra mi ricorda molto ildi Spalletti come mentalità, determinazione e sono ancora molto arrabbiato con questi giocatori che l’anno scorso erano irriconoscibili.Non c’erano con la testa, ma ciò che conta è che finalmente si sono ripresi anzi Conte li ha migliorati. Se Conte è un grande allenatore e vuole Lukaku, vuol dire che parliamo di un grande giocatore! E invece sento parlare sempre a sproposito.