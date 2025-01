Oasport.it - Calcio femminile: testa-coda tra Juventus e Napoli nella 17ª Serie A. Bella sfida tra Fiorentina ed Inter

LaA 2024-2025 disi appresta a vivere un diciassettesimo turno di fuoco, con un menu di partiteessanti e soprattutto importanti per il prosieguo di un’annata che si sta avvicinando al termine della cosiddetta Regular Season.Sarà ad esempio un Impegno solo apparentemente facile per la capolistache, per l’occasione, dovrà affrontare und’inizio 12:30 di domenica 2 febbraio) diventato dallo scorso weekend fanalino didel Campionato a causa della sconfitta con la Sampdoria nello scontro diretto. Il pronostico non può che fare per favorite le ragazze di Canzi, ma la garra e la voglia di tirarsi fuori dalle sabbie mobili potrebbe fare nuova linfa alle partenopee.La Doria dal canto suo farà visita al Tre Fontane perre la Roma (d’inizio ore 15:45 di sabato 1 febbraio), a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta contro il Milan per 3-2.