Calcio dilettanti

La Cittadella sta per piazzare un colpo fra i pali. Dalla Campania danno per fatto in biancazzurro l’arrivo di Andrea De Fazio, guardiano classe 2004 che arriva dalla Scafatese, quarta in classifica nel girone "I" di Serie D. Con i campani non ha mai esordito dal suo arrivo lo scorso 8 gennaio, dopo la prima parte di stagione giocata sempre in D al Flaminia Civitacastellana (girone "E") con cui invece aveva messo insieme 17 gettoni da titolare in campionato e una in Coppa. Calabrese di Vibo Valentia, squadra con cui è cresciuto, De Fazio ha vestito anche la maglia dello United Riccione (con mister Gori) nel 2022-23 quando appena 18enne era il vice di Pezzolato giocando 5 gare, mentre nella scorsa stagione è stato fra i protagonisti della promozione in Lega Pro della Pianese giocando da titolare 33 delle 34 gare più una di coppa.