Bollette dell’acqua e rincari | | Temiamo un forte aumento

Non solo aumenti dell’8% delle tariffe. "Gabicce Mare rischia di essere penalizzata due volte – dice Monica Melchiorri, consigliere comunale della lista civica Amare Gabicce – e dopo anni di menefreghismo da parte del Comune, i cittadini potrebbero pagare un conto ancora più salato nelle prossime. Lo scorso mese – aggiunge – abbiamo già ricevuto unconsiderevole delle tariffe voluto da parte di Marche Multiservizi e votato in assemblea di ambito da parte di tutti i sindaci del bacino". Ma a Gabicce Mare, secondo Melchiorri, è rimasta in sospeso un’altra questione: "Quando Gabicce Mare si è staccata dalla Diga di Ridracoli per entrare a far parte del bacino del Metauro – dice – le tariffenon erano le stesse e per tutto questo tempo non sono mai state uniformate con gli altri 47 comuni.