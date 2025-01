Lettera43.it - Bafta 2025: data e luogo della cerimonia

Seconda tappa del terzetto composto anche da Golden Globes (assegnati a gennaio) e Oscar, la cuisi terrà il 2 marzo a Los Angeles, irientrano fra i premi del cinema più importanti al mondo. Conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts, celebrano le migliori produzioni dell’anno appena concluso con una serie di categorie che ricalcano quelle dell’Academy americana. La serata di gala78esima edizione si terrà domenica 16 febbraioalle ore 20 all’internoRoyal Festival Hall di Londra, sala da quasi 3 mila posti sulla riva sud del Tamigi. Il conduttore sarà David Tennant, celebre per aver interpretato il protagonista di Doctor Who per 53 puntate e per aver recitato in Harry Potter e il calice di fuoco nei panni di Barty Crouch Jr., tutte le nomination78edizione degli Oscar britanniciL’annuncio delle nomination per il miglior film (Getty Images).