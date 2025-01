Sololaroma.it - Atalanta-Torino, il pronostico di Serie A: Over e Multigol stuzzicano

La prima fase delle coppe europee è andata in archivio, e in attesa della fase ad eliminazione diretta riparte laA con la 23ª giornata. L’anticipo del venerdì presenta un Parma-Lecce al cardiopalma in zona salvezza, mentre il ricco programma del sabato vedrà scendere in campo alle 18:00, al Gewiss Stadium,. Punti in palio importanti sia per i bergamaschi, per confermare il piazzamento Champions League e coltivare il sogno scudetto, che per i piemontesi per dare un senso al campionato.Dopo un inizio di 2025 complicato, con l’eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana e appena 2 punti conquistati tra Udinese, Juventus e Napoli, la Dea è tornata a fare risultati, con il roboante 5-0 allo Sturm Graz, il successo di Como ed il lodevole pareggio di Barcellona in Champions, nonostante non sia stato sufficiente per la top 8.