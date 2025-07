Devilman recensione del capolavoro di Go Nagai

la figura rivoluzionaria di go nagai nel panorama del manga giapponese. Tra i creatori più innovativi e discussi del mondo dei fumetti giapponesi, Go Nagai si distingue per aver portato avanti un percorso artistico caratterizzato da forte provocazione e sperimentazione. Autore di opere fondamentali come Mazinger Z, Cutie Honey, Mao Dante e Devilman, Nagai ha spesso sfidato i limiti della censura e delle convenzioni morali pubbliche, affrontando tematiche legate alla sessualità , alla violenza e al corpo umano con uno stile visivo estremamente crudo e disturbante. La sua poetica si caratterizza per un mix di genialità creativa, ribellione sociale e provocazione continua, spingendo i confini del medium manga oltre le aspettative tradizionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Devilman recensione del capolavoro di Go Nagai

Devilman, il demone secondo G? Nagai - di Alessandro Spagnuolo Dopo oltre cinquant’anni dalla sua prima apparizione, Devilman (?????, Debiruman) continua a esercitare un fascino oscuro e irresistibile.

Go Nagai, creatore di Mazinga Z e Devilman, ospite a Bellinzona per i 50 anni di Goldrake - L'autore sarà ospite d'onore per il Japan Matsuri, in programma il 20 e 21 settembre 2025 presso l'Espocentro di Bellinzona, nel Canton Ticino.

