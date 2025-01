Terzotemponapoli.com - Alessio: “Conte ha trasformato il Napoli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, Angelo, ex vice allenatore di Antonio, ha offerto una visione dettagliata sul legame tra il tecnico salentino e ilha sottolineato come l’incontro tra i desideri di Aurelio De Laurentiis e le idee difosse già prevedibile, con il presidente delche avrebbe voluto l’ex allenatore della Juventus già l’anno scorso.Un Modulo Flessibile ma EfficaceAl centro delle dichiarazioni dic’è la flessibilità tattica di. L’ex vice allenatore ha spiegato come, durante il periodo alla guida di squadre come il Siena e la Juventus, il tecnico salentino non fosse legato a un unico sistema di gioco. Se a Siena si utilizzava spesso il 4-4-2 o il 4-2-4, con la Juve era invece il 4-3-3 a dominare.