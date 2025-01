Biccy.it - Alessio Bernabei fa mea culpa: “Ho fatto una cosa grave e imbarazzante”

In questi giorniè tornato su TikTok per fare measu certi errori del passato. Il cantante la scorsa settimana ha ammesso che in passato ha trattato male alcune ragazze ed ha anche rivelato che certi suoi atteggiamenti erano tipici di quella che è la mascolinità tossica. Ieri il frontman dei Follya hariferimento ad uno scivolone specifico, quando nel 2019 scrisse su Twitter: “Le cag*e ai cani, le leonesse ai leoni“. Ovviamente il tweet suscitò una grossa polemica e lui tentò di giustificarsi facendo un altro scivolone: “Io rispetto tutte le donne che hanno dei sani principi e rispettano la loro condizione di donna. Tutto il resto per me non esiste. Buona giornata”. Dopo l’ennesima ondata di criticheface delle scuse: “Chiedo scusa se le donne si sono sentite prese in causa.