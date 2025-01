Abbiamo bisogno di tempo per lavorare con i giocatori

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 01:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il capo del Manchester United Ruben Amorim è stato felice di prenotare il posto della sua squadra negli ultimi 16 della Europa League.I Red Devils hanno segnato il lato rumeno FCSB 2-0, finendo terzo ed evitando i play-off in vista dei knockout.Significa che gli uomini di Amorim avranno un riposo cruciale prima della fase successiva, qualcosa che l’uomo stesso non ha permesso ai media di dimenticare nella sua conferenza stampa post-partita.“Questo è davvero importante per noi avere ildi allenarci e avere la connessione tra tutti, anche il personale.“Nell’allenamento andiamo in campo e ci conosciamo nel giusto ambiente.“È davvero importante e quindi puoi avere una settimana per prepararti.