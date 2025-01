Secoloditalia.it - Washington, un aereo passeggeri si schianta contro un elicottero militare: almeno 18 morti

Tragedia a. UnAmerican Airlines diretto ada Wichita si è scontrato con unBlack Hawk precipitando sul fiume Potomac. La collisione è avvenuta in una delle zone aeree più trafficate e sorvegliate del mondo, a pochi chilometri dalla Casa Bianca, dal Campidoglio e dal Pentagono. A bordo viaggiavano 64 persone (60e 4 membri di equipaggio).18 corpi – secondo un primo bilancio riferito dalla Cbs sono stati recuperati senza vita, mentre altre quattro persone sono state tratte in salvo. Per gli altri si teme il peggio.Usa, stra une un jet18L’incidente è avvenuto quando il jet era in fase di atterraggio, intorno alle 21, e, secondo le prime immagini di una telecamera di sorveglianza del vicino Kennedy Center, è diventato una palla di fuoco.