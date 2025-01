Metropolitanmagazine.it - Washington, incidente aereo American Airlines: scontro in aria con un elicottero, nessun sopravvissuto

, unCRJ-700 in grado di trasportare fino a 70 persone ha avuto una collisione con uned è caduto nel fiume Potomac, vicino all’aeroporto Ronald Reagan. Il volo dell’5342 si è scontrato incon unmilitare Sikorsky H-60, come rende noto la Federal Aviation Administration, sottolineando che il velivolo si stava preparando ad atterrare all’aeroporto Ronald ReaganA bordo dell’c’erano 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, sull’c’erano tre militari. Le partenze e gli arrivi dallo scalo sono stati sospesi. I soccorritori stanno operando sul posto: quattro superstiti sono stati tratti in salvo. Sommozzatori stanno scandagliando il fiume. Per eventuali sopravvissuti il rischio è l’ipotermia. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Guardia Costiera.