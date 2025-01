Quotidiano.net - Usa e OpenAI contro l’IA cinese: "Hanno rubato il nostro modello"

Il caso DeepSeek rischia, con tutta probabilità, di diventare una spy-story industriale ad alto impatto nelle già non facili relazioni Usa-Cina. A far intravedere questo esito, nel giorno in cui l’app non è più scaricabile in Italia dalle piattaforme Apple e Google, è il vertice di, che accusa la startupdi aver utilizzato i propri modelli per sviluppare il suo opensource, sollevando il sospetto di una potenziale violazione della proprietà intellettuale. E questo mentre la Marina americana vieta al proprio personale di utilizzare ildi AI e i funzionari della Casa Bianca stanno valutando, come spiega la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, le implicazioni per la sicurezza nazionale dell’app del Dragone. Il produttore di ChatGPT, con il partner Microsoft, secondo il Financial Times, ha rivelato, dunque, di aver riscontrato alcune prove di "distillazione", che, si sospetta, provengano da DeepSeek.