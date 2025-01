Quotidiano.net - Trump e la crociata anti-trans. Stop ai trattamenti fino ai 19 anni

Leggi su Quotidiano.net

di Marta OttavianiROMADopo gli immigrati, adesso il presidente Donalddichiara guerra aigender, determinato a realizzare tutto ciò che ha promesso in campagna elettorale. Un delirio di onnipotenza e arroganza con la benedizione degli elettori, mentre l’unica forma di opposizione, per il momento, è quella della magistratura. Ieri è stato pubblicato l’ennesimo ordine esecutivo del numero uno della Casa Bianca, con il qualeha vietato laizione di genere per ragazzi di età inferiore ai 19. "In tutto il Paese oggi – si legge nel testo del documento –, i professionisti della medicina stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini impressionabili con la pretesa radicale e falsa che gli adulti possano cambiare il sesso di un bambino attraverso una serie di interventi medici irreversibili.