Ilrestodelcarlino.it - Tratto sud del Metromare: proroga per la presentazione del progetto

Quattro mesi di tempo in più per decidere che fine farà ilsul territorio riccionese. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso unaper la progettazione dei nuovi percorsi del. Pmr, Patrimonio mobilità Rimini, avrà dunque più tempo, e non più il 31 gennaio come scadenza per ladelle due proposte progettuali. I tratti su cui Pmr sta lavorando sono quelli che collegheraanno Riccione a Cattolica e la Fiera di Rimini a Santarcangelo. La nuova scadenza è fissata al 30 maggio. Per quanto riguarda il percorso a sud si tratta di una boccata di ossigeno per Patrimonio mobilità Rimini e l’amministrazione riccionese. Infatti se è vero che a differenza dell’amministrazione Tosi, il Comune guidato da Daniela Angelini intende far proseguire ilfino ad arrivare a Misano, e a seguire Cattolica, è anche vero che dopo due anni e mezzo di legislatura ancora non ci sono le idee chiare su dove farlo passare.