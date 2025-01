Lettera43.it - SoftBank pronta a investire 25 miliardi di dollari in OpenAI

Leggi su Lettera43.it

valuta un investimento da 25diin, madre di ChatGPT. Lo riporta il Financial Times, spiegando che si tratterebbe solamente della prima tranche di un accordo che, in futuro, potrebbe spingere il conglomerato giapponese di Masayoshi Son a superare la cifra di 40di. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, diventerebbe il maggior finanziatore della startup di Sam Altman, superando Microsoft che sovvenziona l’azienda IA dal 2019. L’investimento, come conferma anche TechCrunch, si affiancherebbe ai 15già impegnati daper il progetto Stargate, joint-venture da 500diche punta a costruire infrastrutture per potenziare l’intelligenza artificiale e la sua capacità di calcolo, che la vede al fianco anche di Oracle.